Arabistan Kralı Abzulaziz, Katar krizi nedeniyle G20'ye katılmayacak

2017-07-03 15:01 | www.trend.az | 1

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine katılmayacağı belirtildi.

DPA'nın haberine göre, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle Kral Selman, G20 zirvesine katılma kararını iptal etti.

7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler de katılacak.