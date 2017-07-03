Мать Александра Лапшина даст показания в суде - ОБНОВЛЕНО

2017-07-03 15:07 | www.apa.az | 5

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова показания дали свидетели.

Свидетель Эюб Абдулазимов отметил, что является вынужденным переселенцем из Шушинского района и знает А.Лапшина по его статьям в прессе: «У меня в Шуше есть недвижимость. Это земли моих предков. Лапшин же поехал в Карабах и представил мою Родину как независимое армянское государство. Это азербайджанские земли. Армяне захватили в Шуше мою недвижимость. Никто не вправе нарушать государственные границы Азербайджана. Прошу наказать Лапшина как он того заслуживает».

Свидетель Фахраддин Сафаров также сказал, что проживал в Шуше до ее оккупации и имел там большую собственность. По его словам, А.Лапшин оскорбил достоинство всех азербайджанцев: «Мой прадед также родился в Шуше. Эти земли являются исконной территорией Азербайджана. Я сообщил СМИ, что Лапшин делает антиазербайджанские заявления. Я участвовал в боях в Карабахе. Был свидетелем того, как армяне изнасиловали 6-летнюю девочку. Лапшин, защищая оккупантов и агрессоров, нарушает права азербайджанцев. Он должен признать, что нарушил закон».



Затем судья отметил, что по делу осталось заслушать 3 свидетелей.

***

14:47

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова показания дали свидетели.

Судья отметил, что мать А.Лапшина также хочет дать показания. Возможно, это произойдет на следующем процессе.

Процесс состоится 6 июля.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).