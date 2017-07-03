Азербайджан и Латвия подписали договор в сфере аудита (ФОТО)

2017-07-03 15:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Палата аудиторов Азербайджана подписала меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией бухгалтеров Латвии, говорится в сообщении палаты, распространенном в понедельник.

В сообщении отмечается, что в настоящее время Палата аудиторов Азербайджана сотрудничает с аудиторскими и бухгалтерскими организациями почти 40 стран и Латвия стала одной из них.

"Подписанное соглашение положительно повлияет на деятельность обоих структур и сыграет важную роль во взаимном обмене опытом и международной поддержке", - сказал председатель палаты Вахид Новрузов, слова которого приведены в сообщении.

В свою очередь, председатель Ассоциации бухгалтеров Латвии Андрейс Пономаревс выразил уверенность, что сотрудничество между двумя структурами превратится в будущем в традицию.

В сообщении отмечено, что стороны также обсудили текущую ситуацию с аудитом в обеих странах, методы решения существующих проблем и применение передового международного опыта в сфере финансовой отчетности.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)