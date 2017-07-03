Абдуллах Гюль: «К сожалению, подписанные с Арменией протоколы результата не дали»

2017-07-03 15:27 | www.apa.az | 4

«Установление в одном регионе мира, безопасности и стабильности ведет за собой и экономическое развитие этого региона. Я больше верил в решение проблем не путем войны, а путем дипломатии и политики. Я работал во имя этого».

Об этом в интервью АПА сказал XI президент Турции Абдуллах Гюль, выражая отношение к подписанным в период его президентства с Арменией протоколам об открытии границ.

«Несомненно, мы никогда не смиримся с оккупацией части земель Азербайджана. Мы одна нация, два разных государства. Эта оккупация длится долгое время. Есть два пути решения – или война, или мир и дипломатия. Конечно же, для решения дипломатическим путем нужно вести переговоры. Эти переговоры порой бывают открытыми. Как вы знаете, проводятся заседания и в рамках Минской группы, когда президент Азербайджана и президент Армении могут встретиться, провести обсуждения. А иногда встречи проходят за кулисами, дипломаты садятся за стол переговоров, обсуждают «как мы можем решить эту проблему», просят мир оказать содействие. К сожалению, крупные государства долгие годы не уделяли этой теме должного внимания. Я думаю, что этот вопрос не доложен оставаться замороженным. Прошло 20-30 лет. Что, должно пройти еще 50? Я делал это для решения проблемы. К сожалению, это не дало результата», - отметил бывший президент.

А. Гюль сказал, что рано или поздно эти проблемы решаются либо военным, либо дипломатическим путем: «Несомненно, нужно отдавать предпочтение решению дипломатическим путем. Потому что мы видим, к чему приводят войны. Новое поколение растет вдали от своих земель. Это печально. Для меня первостепенным является прекращение этой оккупации, которую осудила ООН. Я делал все, чтобы не допустить сохранения в замороженном состоянии. К сожалению, это не удалось».