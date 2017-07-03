В Праге нашли убитым азербайджанского бизнесмена – ФОТО

2017-07-03 15:24 | www.oxu.az | 5

Азербайджанский бизнесмен, руководитель компании Tern Transport & Trading CZ Рашад Гафаров найден убитым в собственной машине в Праге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает чешское телевидение Nova TV.

Согласно информации, инцидент произошел сегодня днем. На теле бизнесмена найдены многочисленные ножевые ранения.

Полиция Праги пока не раскрывает деталей произошедшего.

«Нам лишь сообщили, что Рашад Гафаров найден мертвым в своей машине», — сказали журналистам в Посольстве Азербайджана в Чехии.

Н.О.