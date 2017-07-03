На пешеходные «зебры» в Баку наносится предупреждающая информация (ФOTO)

2017-07-03 15:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) вводит новшества, связанные с пешеходными переходами, говорится в сообщении агентства, распространенном в понедельник.

Чтобы пешехода были внимательными на проезжей части дороги, на пешеходные переходы наносится предупреждающая информация. Это новшество, которое впервые будет применено на дорогах, строящихся в рамках реализации проекта на территории, называемой "Советской», в дальнейшем можно будет увидеть на всех дорогах Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)