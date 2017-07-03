В Душанбе обсудят процессы трудовой миграции: возможности и перспективы

2017-07-03 15:20 | www.trend.az | 5

«Регулирование процессов трудовой миграции в РТ: возможности и перспективы» — на такую тему 5 июля в Душанбе состоится круглый стол с участием представителей государственных органов, уполномоченных в сфере миграции, национальных и зарубежных экспертов и гражданского общества. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.

Будут обсуждены вопросы текущей миграционной политики, реинтеграции возвратившихся мигрантов, профессиональной подготовки мигрантов, их трудоустройства и защиты прав, в частности, женщин-мигрантов в странах трудоустройства.

Основные задачи данного мероприятия — обсуждение новых тенденций, возможностей и перспектив в области трудовой миграции, предоставление рекомендаций для уполномоченных органов по совершенствованию регулирования процессов трудовой миграции в Таджикистане.

Мероприятие организуется ОО «Центр по правам человека» и Институтом «Открытое Общество» — Фонд Содействия в Таджикистане, при поддержке Министерства труда, миграции и занятости населения РТ.