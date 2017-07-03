Сколько еще сохранится жаркая погода?

2017-07-03 15:32 | www.oxu.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове, в также в районах со вчерашнего дня наблюдается высокая температура воздуха.

Как передает Oxu.Az, заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Гюльшад Мамедова сообщила АПА, что жаркая и солнечная погода продолжится до 6 июля.



По ее словам, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39°, в районах 35-40°, в районах Центрального Арана и в Нахчыванской Автономной Республике 41-43°, в горных районах 27-32° тепла.



Г.Мамедова отметила, что в июле температура воздуха всегда поднимается: «В июле максимальная температура воздуха в Баку всегда составляет 40°. Пока что рекордный показатель не обновлен. В Баку было зарегистрировано 37-38°, на Абшеронском полуострове 35-39°, в районах Центрального Арана и в Нахчыване 41-43° тепла».

Э.А.

