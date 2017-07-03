В Азербайджане неудовлетворительный уровень шоу-программ – Нацсовет телерадиовещания

2017-07-03 15:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Шоу-программы – основной жанр телевизионного творчества, и массовость передач такого жанра - нормальное явление, в особенности на частных каналах. Но очень беспокоит низкий уровень этих программ, сказал в понедельник Trend заведующий мониторинговым отделом Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Тевеккюль Дадашев.

По его словам, это вопрос творческого подхода к созданию шоу-программ. «Если какой-то канал транслирует шоу-программу низкого уровня, то это в первую очередь подрывает его имидж. Наша обязанность в этом вопросе – пресечь нарушение требований законодательства и национально-духовных ценностей в шоу-программах и других передачах», - сказал Дадашев.

Как сказал завотделом, НСТР не может вмешиваться в уровень той или иной шоу-программы. «Это творческая работа каждого канала. Если бы у НСТР были такие полномочия, то в национальном эфире закрылись бы многие шоу-программы», - добавил Дадашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)