Азербайджанский стартап запускает виртуальный автосервис

2017-07-03

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стартап Auto Spare US. inc запускает автоматизированный виртуальный автосервис - Autospare, сказал Trend в понедельник близкий к проекту источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о портале, посредством которого водители смогут самостоятельно вести график сервисного обслуживания автомобиля.

"В настоящее время ведутся работы по разработке пользовательских сервисов, которые по мере готовности будут интегрироваться в портал. Например, пользователи смогут приобретать автомобильные запчасти с доставкой, участвовать в аукционах продаж автомобилей, открывать аккаунт для получения уведомлений о замене расходных материалов и запчастей и т.д. Автоматизированная система портала будет уведомлять пользователя, например, об истечение срока эксплуатации шин, замене масла или других расходных материалов", - сказал источник.

Уведомление пользователь будет получать либо по электронной почте или в виде Push уведомления на телефон. Если пользователь не сможет найти нужную ему деталь, то система сама сможет найти ее в каталоге и предложить, что важно для тех, кто не имеет нужного опыта в этом деле.

"Кроме того, в зависимости от километража, система автоматически предложит подходящее автомобилю моторное масло. Для этого необходимо будет ежемесячно указывать километраж транспортного средства", - сказал источник.

Также посредством портала можно будет приобретать детали для тюнинга, ознакомиться с информационными блогами специалистов, производителей автомобилей и расходных материалов. Все перечисленные сервисы будут интегрироваться на портал поэтапно. Проект планируется запустить к ноябрю текущего года.

Азербайджанский стартап Auto Spare US. inc зарегистрирован в США и реализуется при поддержке израильских партнеров. Статус международного проекта Auto Spare US. inc., как сказал источник, позволит продавать товары во все страны, привлекать инвестиции, а также в перспективе вывести на продажу активы самой компании.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

