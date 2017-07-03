Арабский шейх помог деньгами английской деревне, откуда начался род его скакунов – ФОТО

2017-07-03 15:40 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум выкупил заброшенную часовню для жителей английской деревни, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Жители села Годольфин Кросс обратились за помощью к арабскому шейху после того, как общественный совет деревни не смог собрать 117 тыс. долларов США на выкуп часовни.

Ещё одним фактом, сподвигнувшим сельских жителей отправить письмо эмиру ОАЭ, стало совпадение в названии конезавода в Дубае Godolphin Racing и их посёлка.

Спустя некоторое время председатель совета Ричард Макки сообщил приятную новость о том, что шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум откликнулся на просьбу о помощи местным жителям и пожертвовал необходимую сумму.

Дело в том, что ранее разведением жеребцов для гонок высшего класса занимался аристократ Годольфин.

Н.О.