Kapital Bank: В системе приема оплаты для участия во вступительных экзаменах проблем не наблюдается

2017-07-03 15:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Процесс оплаты услуг Государственного экзаменационного центра в связи с приемом студентов протекает в нормальном темпе, сообщили Trend в ОАО Kapital Bank.

По словам собеседника агентства, никаких проблем в работе системы не наблюдается.

"Иногда может возникнуть кратковременный сбой в системе, что может затормозить ее работу на несколько минут. В целом же никаких проблем не наблюдается, система работает в нормальном режиме", - сообщили в банке.

Коснувшись очереди, возникшей в филиале Ganjlik Mall, собеседник агентства отметил, что это произошло ввиду небольшого размера филиала.

"Данный филиал не рассчитан на такое большое количество клиентов. В нем всего одна касса и два оператора. поэтому и возникла очередь. Мы принимаем меры для того, чтобы перенаправить часть клиентов в другие филиалы нашего банка", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что согласно принятому Тарифным (ценовым) советом Азербайджана решению, с учетом обращения и предложений Государственного экзаменационного центра и в соответствии с правилами, утвержденными соответствующими постановлениями Кабинета министров от восьмого февраля, тарифы на платные услуги ГЭЦ в связи с приемом студентов классифицированы по девяти группам и установлены в пределах от 10 до 100 манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)