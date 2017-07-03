Глава Казахстана подписал законы по перераспределению власти

2017-07-03 15:37 | www.trend.az | 4

Президент Казахстана подписал несколько законов в рамках реализации конституционной реформы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идёт имплементация конституционной реформы. Наш Парламент закончил сессии и принял большое количество законов по выполнению отмеченных в конституционной реформе положений по перераспределению властных полномочий. Сегодня я подписал несколько законов, которые осуществляют эти реформы», - сказал Нурсултан Назарбаев на встрече в Акорде с главами дипломатических миссий, аккредитованных в РК.

Глава государства отметил, что конституционная реформа открывает новые горизонты для экономического планирования. Проводимые в стране реформы, касающиеся индустриализации, и обширные инновационные программы приватизации экономики должны привлечь иностранных инвесторов.

«Мы просим вас ещё раз обратить внимание компаний ваших стран на работу у нас, где созданы исключительно благоприятные условия для иностранных инвесторов по всем направлениям», - добавил Президент Казахстана.

Напомним, 22 июня на пленарном заседании Сената Парламента РК был принят Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».