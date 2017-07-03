Действия США и ЕС угрожают Турции - советник Эрдогана

2017-07-03 15:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США и ЕС открыто поддерживают разные террористические течения, такие как РПК, союзников Гюлена и «Исламского государства», и эти действия являются очевидной угрозой для Турции, сказал главный советник президента Турции Ялчын Топчу, пишет в понедельник турецкая газета Star.

Как сообщает издание, по словам Топчу, в настоящее время США, используя всю свою военную и разведывательную мощь, хотят создать государство на территории Сирии на границе с Турцией.

Топчу также отметил, что в настоящее время и Германия открыто поддерживает РПК, PYD и террористическое движение Фетхуллаха Гюлена.

21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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