Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasi nöbetine katılacak

2017-07-03 15:53 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

İşte Kalın'ın açıklamalarının satır başları:

- 15 Temmuz milletimizin ana gündemidir.

- 15 Temmuz günü İstanbul ve Ankara'da yapılan anıtların açılışı yapılacak...

ERDOĞAN DEMOKRASİ NÖBETİNE KATILACAK

- Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor.

-En önemli aşamalardan biri Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve yol haritasının belirlenmesi. Dün Rus Bakan da Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettiler. Astana'da bu konular yarın ve öbür gün detaylı bir şekilde konuşulacak. Astana'daki teknik görüşmelerden sonra 8'inde Putin'le bir görüşmesi olacak.