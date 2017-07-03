Цепная авария в Евлахе: Есть погибший и раненые

2017-07-03 16:02 | www.oxu.az | 4

На территории Евлахского района, на дороге Мингячевир-Бахрамтепе произошла цепная авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ 2106» и один «ВАЗ 2107».

В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей «ВАЗ 2106».

Еще три человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие доставлены в Мингячевирскую городскую больницу.

Названы имена пострадавших:

Исмаилов Расим Гамид оглу, 1965 г.р., житель Евлахского района;

Исмаилзаде Али Танрыверди оглу, 2012 г.р., житель Евлахского района;

Исмаилзаде Бану Али гызы, 2017 г.р., жительница Евлахского района;

Аббасова Тарана Рафаэль гызы, 1993 г.р., жительница Евлахского района;

Юсибова Ульвийя Зейнеддин гызы, 1956 г.р., жительница Евлахского района.

А.М.

