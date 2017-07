В Балакене стартовал летний молодежный проект SAY: Solidarity (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры Балакенского района стартовал летний молодежный проект Support of Azerbaijan Youth (SAY): Solidarity, который реализуется общественным объединением İRƏLİ при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации спортивного ориентирования и Azərsun Holdinq, сообщили Trend Life в пресс-службе İRƏLİ.

На открытии председатель İRƏLİ Миргасан Сейидов и глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев подчеркнули, что государством создаются все условия для молодежи для максимального раскрытия своего потенциала и реализации идей.

Было отмечено, что воспитание молодёжи на основе принципов патриотизма, государственности, мира, в духе уважения к истории, культурному наследию, традициям и обычаям азербайджанского народа, государственному языку и символам, национально-нравственным и общемировым ценностям, мобилизация их творческого потенциала на развитие страны, повышение уровня интеллектуального развития и развитие волонтерского движения являются основополагающими факторами развития нашего общества.

Главная цель "SAY: Solidarity"- пропаганда идей мультикультурализма, толерантности и исламской солидарности, построение диалога между цивилизациями и налаживание мостов культуры между народами, социальная активизация молодежи.

В проекте принимают участие около ста представителей молодежи, которые будут жить в палатках под открытым небом, проходить различные тренинги и семинары с известными экспертами, принимать участие в развивающих и ролевых играх, социальных, спортивных и интеллектуальных проектах.

Балакен был выбран "Молодежной столицей" Азербайджана в 2017 году. "SAY: Solidarity" является пятой частью проекта SAY и посвящен Году исламской солидарности, объявленному в Азербайджане в 2017 году. Ранее реализованы такие проекты как “SAY:Könüllülük Akademiyası”, “SAY: Green”, "SAY: Multikulturalizm" и “SAY: Volunteering Festival”.

