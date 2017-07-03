В Кыргызстане планируется строительство центра ядерной медицины

2017-07-03 15:45 | www.trend.az | 4

В Кыргызстане планируется строительство центра ядерной медицины. Об этом агентству «Кабар» рассказала заместитель директора по клинической работе Национального центра онкологии КР, доктор медицинских наук Бактыгуль Султангазиева во время форума «Атомэкспо-2017», который прошел в Москве.

По ее словам, ядерная медицина - это одно из самых инновационных направлений медицины, где при лечении и диагностике используются радиоактивные изотопы, что позволяет не только выявить заболевание на ранней стадии, но и провести эффективное лечение.

«Выставка Атомэкспо-2017 -это площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной отрасли, где обсуждаются вопросы не только атомной энергетики, но и использование атома в других областях, в частности в медицине. Безусловно, внимание привлекла экспозиция НИИТФА (входит в структуру Госкорпорации «Росатом» - прим. авт. ), где были представлены аппараты для лучевой диагностики и терапии. Планируя создание Центра ядерной медицины в Кыргызстане, мы, безусловно, хотим изучить передовой опыт в этой области, наладить контакты с производителями и выбрать лучшее оборудование по критерию цены и качество. Нам удалось познакомиться с работой подобного центра в России», поделилась она.

Султангазиева отметила, что уникальность центра ядерной медицины в том, что в одном месте будут все аппараты для комплексного обследования и лечения. «Высокотехнологические методы исследования позволят выявить мельчайшие опухоли на ранних стадиях и содействовать полнейшему выздоровлению больного, что в целом приведет к снижению уровня смертности в республике», - проинформировала она.

По информации Султангазиевой, в Кыргызстане среди женских онкозаболеваний первое место занимает рак молочной железы, на втором месте - рак шейки матки. Всего на учете состоят порядка 23 тыс. онкобольных, ежегодно выявляется 5,5 тыс, из них умирают 3,5 тыс. Это означает, что более 50% обращаются к врачам на поздних стадиях заболевания, чем и объясняется высокая смертность. При этом онкозаболевания на ранних стадиях излечимы на 100 %.

Что касается детской онкологии, замдиректора рассказала, что дети, прежде всего, страдают от рака крови (лейкоз), ежегодно выявляется 400 первичных больных, и, в основном, они поступают в тяжелом состоянии на поздних стадиях. «Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство и лично президент страны уделяют большое внимание вопросам профилактики и лечения онкологических заболеваний, планируется строительство большой детской онкологической клиники», - сказала она.

В Кыргызстане более 50 лет использовалось отечественное оборудование. «Поэтому в СССР наша республика была на 3 месте по выявлению и лечению онкологии после России и Беларуси», говорит Султангазиева. Она также добавила, что в 2016 году Кыргызстан приобрел для внутриполостного лечения усовершенствованный аппарат «АГАТ-ВТ» производства «Росатом».

«Порядка 300 первичных больных женщин, которые ранее не могли получать лечение при раке шейки матки из-за отсутствия аппарата для внутриполостной лучевой терапии, теперь получают его. Этот современный аппарат для контактной лучевой терапии по качеству сопоставим с европейским оборудованием, а по стоимости и удобству эксплуатации существенно лучше», - добавила она.

В завершение Султангазиева резюмировала, что строительство центра ядерной медицины в Бишкеке будет самым оптимальным вариантом для решения проблем онкологии в Кыргызстане.