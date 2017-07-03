Палата: Девальвация позволила сократить трансферты из ГНФАР в бюджет

2017-07-03 16:09 | www.apa.az | 4

С учетом внедренной Центробанком в феврале и декабре 2015 года девальвации маната и изменения курсового режима с целью вынужденной защиты валютных резервов страны в 2015 году, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, в заключениях Счетной палаты по исполнению госбюджета за 2015 год и проекту госбюджета за 2016 год подчеркнута вероятность возникновения в значительной степени прибыльности в результате переоценки инвалюты, находящейся на балансе ЦБА.

Как передает АПА-Экономикс, это нашло свое отражение в заключении Счетной палаты на законопроект «О внесении изменений в закон»О госбюджете Азербайджана на 2017 год».

За счет предусмотренных изменений удельный вес трансфертов из Госнефтефонда в доходах госбюджета сократится по сравнению со средним показателем 2016 года на 6,6%, с утвержденными показателями 2017 года – на 0,6%, что оценивается положительно.