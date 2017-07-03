Полад Бюльбюльоглу: В переговорном процессе важен результат, а не процесс

2017-07-03 16:12 | www.oxu.az | 4

«Институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ, действующий с 1997 г., до сих пор не привёл к искомому итогу – началу процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения».

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

По его словам, сам по себе формат, включающий трёх постоянных членов Совета Безопасности ООН, выглядит весьма серьёзным:

«Ведь именно эти страны обладают огромным политическим весом и соответствующим опытом, выработанным десятилетиями, если не веками активности их национальных дипломатий. А Россия, например, является не только географически близкой региону Южного Кавказа, но и связанной с ним тесными историческими узами. Как постоянно подчёркивается азербайджанской стороной, время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало.

Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана, неприемлем. На это указывали и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях 2009−2013 гг. То есть ныне следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля. Подчеркну ещё раз, что переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот случай, когда важен результат, а не процесс».

Н.О.

