Путин и Эрдоган проведут встречу в рамках саммита G20

2017-07-03 15:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в рамках саммита G20, сказал руководитель пресс-службы президента Турции Ибрахим Калын, передает в понедельник телеканал TRT Haber.

По словам Калына, в рамках встречи президенты РФ и Турции обсудят пути урегулирования сирийского кризиса.

Саммите G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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