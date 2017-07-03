Во Франции задержали мужчину, планировавшего теракт против мигрантов

2017-07-03 16:06 | www.trend.az | 4

Молодого человека, который собирался устроить теракт и воспевал норвежского террориста Андерса Брейвика, задержали во французском городе Тараскон департамента Буш-дю-Рон, передает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Его задержание состоялось на прошлой неделе, однако СМИ узнали об этом лишь в понедельник. В минувшую субботу ему предъявили обвинения по статьям об оправдании терроризма и подготовке теракта.

Мужчина в возрасте 21 года был знаком правоохранительным органам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

"Активно использующий социальные сети, мужчина имел аккаунт в сети Facebook, где восхвалял Андерса Беринга Брейвика, норвежского ультраправого террориста, ответственного за массовое убийство на острове Утёйя", — сообщает портал.