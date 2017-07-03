У нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору - Лукашенко

2017-07-03 16:11 | www.trend.az | 5

Белорусская армия постоянно модернизируется, мобильна, хорошо обучена и вооружена. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 3 июля на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь, передает корреспондент Белта.

Весомый вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс. "В стране успешно развивается собственное ракетостроение. Можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, представляющих собой принципиально новую, инновационную продукцию", - отметил Александр Лукашенко.

"Боевой арсенал, которым мы обладаем, сегодня будет показан во время парадного марша. Каждый сможет убедиться: у нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору", - подчеркнул президент.

Политика Беларуси носит открытый характер. "Нам нечего скрывать. Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства, - заявил глава государства. - Нашей стратегической целью является дальнейшее развитие отношений с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности. Это наши надежные партнеры и верные друзья. Мы связаны общей историей и вместе сегодня защищаем мир от новых угроз".