Правительство Таджикистана демонстрирует приверженность к Целям устойчивого развития

2017-07-03 16:16 | www.trend.az | 6

Консультативная встреча с организациями гражданского общества «Реализация повестки в области развития до 2030 года в Таджикистане — вопросы участия гражданского общества в процессе национализации, имплементации и мониторинга выполнения Целей устойчивого развития (ЦУР), связанных с гендером» состоится 4 июля в Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Коалиции общественных объединений Республики Таджикистан.

По словам источника, в июле 2017 года в Нью-Йорке (США) состоится Политический форум высокого уровня, на котором Правительство Республики Таджикистан будет презентовать Добровольный национальный отчет по реализации ЦУР в Таджикистане, что демонстрирует приверженность Правительства к исполнению Целей.

25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли «Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в основу которой легли Цели устойчивого развития. Она содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Из 17 Целей устойчивого развития 12 целей содержат задачи по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек. Для достижения ЦУР необходимы совместные усилия Правительства страны, частного сектора и гражданского общества.

В связи с этим Коалиция общественных объединений РТ «От равенства юридического к равенству фактическому» в партнерстве с государственными структурами намерена внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития в Таджикистане, о чём будет развит диалог на консультативной встрече 4 июля. Основная её цель — обсудить и согласовать подходы и механизмы для активного вовлечения организаций гражданского общества (ОГО) в имплементацию, мониторинг и оценку реализации гендерно- связанных ЦУР в Республике Таджикистан. Данная встреча пройдет в тесном сотрудничестве с Комитетом по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, Министерством экономического развития и торговли РТ и при поддержке структуры «ООН-женщины» в Таджикистане.

Государственные органы, партнёры по развитию, общественные местные и международные организации обсудят международную и национальную повестку в области развития с учетом обязательств по обеспечению гендерного равенства, разработают рекомендации по обеспечению эффективного участия ОГО в процессах национализации, имплементации и мониторинга выполнения гендерно — связанных ЦУР. В центре дискуссии будут вопросы приоритетов в выполнении ЦУР в Республике Таджикистан. По итогам встречи организации гражданского общества страны выразят свою позицию и обсудят план действий по их вовлечению в достижение Целей устойчивого развития, доминирующей задачей которых является ликвидация неравноправия и дискриминации.