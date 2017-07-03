МЭА: Во второй половине года рынок нефти приблизится к балансу

2017-07-03 16:30 | www.apa.az | 4

Международное энергетическое агентство (МЭА) уверено, что мировой нефтяной рынок движется к балансу спроса и предложения.

Как передает АПА-Экономикс, в интервью CNBC заместитель исполнительного директора МЭА Пол Саймонс заявил, что во второй половине 2017 года увидим некоторое приближение к достижению баланса на рынке. «Что касается начала 2018 года, я думаю, что в этом есть немного неопределенности».

Несмотря на рост популярности электромобилей и альтернативных источников энергии, Пол Саймонс ожидает роста спроса на нефть в среднесрочной перспективе благодаря экономическому росту странах с развивающейся экономикой.