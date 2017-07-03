В России обнаружена могила погибшего во время II Мировой Войны азербайджанского солдата

2017-07-03 16:31 | www.apa.az | 4

В России обнаружена могила погибшего во время II Мировой Войны азербайджанского солдата.

Как сообщает АПА со ссылкой на nrnews.ru, Абдул Гейдар оглу Оруджалиев погиб во время боев на хуторе Нещадимовском Славянского района Краснодарского края в 1943 году.

Солдата похоронили на хуторском кладбище местные жители Акулина Гавриловна Савченко со своей семилетней дочкой Раисой. Девочка все эти годы охраняла могилу солдата.

В результате расследования в этом году было установлено, что неизвестным солдатом является А.Оруджалиев. Было принято решение перезахоронить его в братскую могилу на хуторском кладбище. В церемонии похорон приняли участие официальные лица края.

Компетентные органы Азербайджана были проинформированы в связи с произошедшим.