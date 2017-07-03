Американка готова умереть ради самых широких ягодиц в мире – ФОТО

2017-07-03 16:35 | www.oxu.az | 4

43-летняя Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов и не собирается отказываться от своих форм, несмотря на риск летального исхода.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, женщина намерена поставить рекорд по ширине бёдер, который на данный момент составляет 251 сантиметр.

«Мои бёдра — это то, что делает меня уникальной. Благодаря им я — это я. Когда я поняла, что нравлюсь мужчинам такой, какая я есть, я была поражена, — рассказала женщина. — Я получаю множество предложений о замужестве от моих поклонников».

Поскольку ширина бёдер Бобби-Джо 241, она поставила себе цель установить новый максимум и продолжить полнеть. В этом её поддерживает целая армия фанатов, которые восторгаются ею и лайкают фотографии женщины. По информации издания, Бобби-Джо иногда демонстрирует свои формы и позирует, получая за это две тысячи долларов в час.

Н.О.