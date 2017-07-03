Меркель пообещала обеспечить "полную занятость" в Германии

2017-07-03 16:18 | www.trend.az | 4

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала обеспечить "полную занятость" в ФРГ в случае победы на выборах, передает РИА Новости.

Об этом Меркель заявила в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ХДС в Берлине, представляя предвыборную программу своего альянса к выборам 24 сентября.

"Мы планируем еще раз сократить число безработных к 2025 году с 5,5% до 3%, что означало бы полную занятость", — сказала Меркель, добавив, что "тема занятости и рабочих мест имеет центральное значение" для ее альянса.