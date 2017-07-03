Васиф Бабаев награжден высшей медалью ветеранов (ФОТО)

2017-07-03 16:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Республиканском совете ветеранов прошла встреча с известным кинорежиссером, народным артистом Васифом Бабаевым, сообщает Trend Life.

На встрече с ветеранами Васиф Бабаев рассказал о своем творческом пути, а затем представил документальный фильм "Yüksəliş" ("Восхождение") о Герое Социалистического Труда, лауреате Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, кавалере Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, кавалере ордена "Шараф", генерал-лейтенанте Кериме Керимове.

После показа картины председатель организации, генерал-майор в запасе Дадаш Рзаев наградил Васифа Бабаева высшей медалью Республиканского совета ветеранов "Veteran həmrəyliyi".

Фильм "Yüksəliş" ("Восхождение") снят в 2015 году на студии "Салнаме" по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана. Автор идеи фильма - академик Ариф Пашаев, руководители проекта - академики Ариф Пашаев и Ариф Мехдиев, автор сценария - Васиф Бабаев, операторы - Валерий Панкратов, Надир Зейналов, Эльчин Абдуллаев, Алексей Малышев и Сахиб Сафаров, звукорежиссер - Павел Гнусарев. Операторы хроники 70-80-х годов - Мухтар Мамедов, Геннадий Пастушков, Заид Назаров, Рафиг Джавадов, Рустам Зулалов. Редактор - Юсиф Шейхов, исполнительный продюсер - Азад Ахундов, продюсеры - Васиф Бабаев и Назим Гусейнов.

Керим Аббас-Али оглы Керимов родился 14 ноября 1917 года в Баку, в семье инженера-технолога Аббас-Али Керимова. Во время войны на заводах Московского куста Керимов занимался приемом у промышленности гвардейских минометных установок типа "Катюша" и снарядов к ним, за что был удостоен ордена "Красной Звезды". В 1946 году он вместе с другими специалистами по ракетной технике был направлен в Нордхаузен (Германия) для сбора информации о баллистической ракете "Фау-2". Затем Керимов проходил службу в Центральном аппарате Министерства обороны, где прослужил 20 лет на различных должностях: от старшего инженера до начальника Центрального Управления космических средств. В сентябре 1960 года Керим Керимов был назначен начальником управления Главного управления ракетного вооружения (ГУРВО), а в 1964 году возглавил только что созданное Центральное управление космических средств (ЦУКОС). С 1965 года руководил Главным космическим управлением в Министерстве общего машиностроения, которое занималось созданием ракетной и космической техники. В 1966 году, находясь в этой должности, он стал председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам и руководил ею в течение 25 лет.

Он пережил триумф Гагарина и гибель Комарова, взлет "Востока-1", стыковку на орбите двух беспилотных космических аппаратов "Космос-186" и "Космос-188", совместный советско-американский полет "Союз" - "Аполлон", и затопление своего детища - станции "Мир".

Все эти годы он неоднократно удостаивался высоких государственных наград. Керимов лично отправлял в космос все экипажи космических кораблей. Именно ему докладывали космонавты о готовности к полету и ему же отчитывались о выполнении задания после приземления. Тем не менее, самого Керимова в телерепортажах показывали только со спины, его имя не упоминалось в СМИ и было строго засекречено. Только в середине 80-х его имя рассекретили. Сделал это именно Васиф Бабаев, который в 1987 году снял о Кериме Керимове документальный фильм "Прошу доложить о готовности" для Центрального телевидения.

Керим Керимов умер 29 марта 2003 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

(Автор: Вугар Иманов)