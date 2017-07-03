Переодетый в женщину смертник убил 14 человек в иракском лагере беженцев

2017-07-03 16:38 | www.apa.az | 5

В Ираке переодетый в женщину террорист-смертник подорвал себя у КПП лагеря беженцев в провинции Анбар.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, в результате 14 человек погибли, еще 13 получили ранения. Большинство жертв — женщины и дети. По словам представителей местных властей, беженцев, находящихся в лагере, отправят в другой лагерь.

Атака была совершена в воскресенье, 2 июля. Как отмечает агентство, жертв было еще больше, если бы один из офицеров полиции не попытался нейтрализовать нападавшего.

Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство». По словам представителей экстремистов, целью атаки были иракские силовики, которые находились на въезде в лагерь.