Русское оружие и русский язык: страх и ненависть в Армении

2017-07-03 16:33 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Информация в СМИ о «букете Хризантем», недавно преподнесенном российским военпромом Азербайджану, стала, похоже, одной из последних капель, которые грозят вот-вот переполнить чашу терпения армян. Сообщение о том, что на днях в порт Баку поступила новая партия российского вооружения, в частности несколько противотанковых управляемых ракетных комплексов «Хризантема-С» и ракеты к ним, взорвало общественность. Это серьезное вооружение вызвало не менее серьезную бурю негодования в Армении, которая хоть и осведомлена о поставках российского вооружения в Азербайджан, но с каждой его партией все горше сетует на поведение хозяина и все чаще заявляет о необходимости «деколонизации от России».

В СМИ Армении и уж тем более в соцсетях страны градус негодования превысил все мыслимые пределы, и армянские журналисты и обыватели опустились до оскорблений своего единственного союзника в регионе и даже в мире.

Однако Ереван уже давно попал в ловушку собственных амбиций и недальновидной (мягко говоря) политики руководства. Дело в том, что сейчас искать друзей и вербовать кого-либо себе в союзники поздно. Ни страны региона, с которыми у Армении отношения хуже некуда из-за постоянных попыток переписывания истории и территориальных претензий (речь не только об Азербайджане, но и о Грузии и Турции), ни Запад, который еще в 2013 году понял, что Еревану доверять невозможно, ни даже страны ОДКБ, куда входит Армения, - никто армян не поддержит.

На то, видимо, Россия и рассчитывала и рассчитывала правильно, с одной стороны, подписывая контракты на поставки вооружений обеим странам, а с другой - вынудив в 13-м году Ереван вступить в Таможенный союз, что поставило крест на налаживание торговых отношений с ЕС. Тогда, в ноябре, на саммите в Вильнюсе должно было быть парафировано соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Армении с ЕС, что, несомненно, немного подправило бы плачевное положение народа этой страны. Армения, наряду с Грузией, Украиной и Молдовой, довольно активно двигалась в направлении парафирования соглашения об ассоциации в Вильнюсе. Однако Кремль приказал, и Ереван выполнил, и это абсолютно закономерно. Ну не может бедная, зависимая и конфликтующая с соседями страна быть независимой. И тут уж приходится прогибаться и уступать. Пусть даже в вопросе собственных национальных интересов.

Так что, изолировав Армению от всех, кто мог бы выдернуть ее из-под сильнейшего российского влияния, Россия рассчитала правильно: Армения от нее теперь никуда не денется. Во-первых, никто и никогда не будет продавать в кредит Армении современное вооружение, в котором так нуждается эта нищая страна-оккупант, чтобы продолжить свою агрессию против Азербайджана. Во-вторых, финансово Армения также зависит от потоков финансов из России, как и от подачек со стороны армянских диаспор США и Франции.

И все разговоры, которые все чаще раздаются в стране о том, что Армении необходимо ускорить подписание соглашения с Евросоюзом о партнерстве, на деле не более чем пустой звук. Западу Армения нужна не больше, чем другие страны, которые входят в зону привилегированных интересов России и с которыми очень сложно строить отношения без одобрения Москвой каждого шага, что Запад не устраивает в корне.

Однако в ситуации армянской зависимости от России происходит эффект нелюбви, как у заложника к тому, кто его пленил, и особенно это проявляется не у представителей власти, а у простого народа. Хотя и представители власти все чаще начали говорить о неоднозначной роли России в жизни Армении. Особенно показательной была волна возмущения, недавно всколыхнувшая страну в связи с предложением министра образования и науки РФ о переводе шрифтов государств СНГ на кириллицу.

В ответ на это, надо сказать, экстравагантное предложение Ольги Васильевой председатель комиссии по науке, образованию и культуре парламента Армении Вардан Бостанджян высказался в весьма резких выражениях, усомнившись в психическом здоровье российского министра.

А Армен Ованнисян — участник движения «Мы против открытия иноязычных школ» — назвал инициативу с кириллицей проявлением «крайнего шовинизма, империалистических устремлений по отношению к соседним народам». Он также выразил уверенность в том, что Россия будет все чаще вести разговоры о статусе русского языка в качестве официального. В конце концов он вынудил пресс-секретаря министерства образования и науки официально заверить общественность, что предложения о переходе на кириллицу Еревану не поступало.

Наравне с разговорами о неуместности нахождения российских военных на территории Армении и болезненном вопросе поставок российского оружия Баку, вопрос кириллицы и предложение российского министра стали еще одним катализатором усиливающегося недовольства армян политикой России в отношении их страны.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend