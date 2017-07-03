Иран и Total подписали контракт на разработку этапа месторождения «Южный Парс» (ФОТО)

2017-07-03 16:38 | www.trend.az | 4

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран и консорциум Total в понедельник в Тегеране подписали контракт на разработку 11-го этапа газового месторождения «Южный Парс».

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, глава Национальной иранской нефтяной компании Али Кардор и генеральный директор Total Патрик Пуйан, а также высокопоставленные чиновники китайской CNPC присутствовали на церемонии подписания, которая состоялась в министерстве нефти Ирана, передает корреспондент Trend c мероприятия.

Согласно сделке, Total будет управлять проектом с 50,1-процентной долей, китайская CNPC будет владеть 30 процентами, а у иранской Petropars будет 19,9 процента.

Контракт является первой сделкой на основе недавно разработанных соглашений о нефти и газе, которые называются Iran Petroleum Contract (IPC).

Ранее Иран раскрыл представителям крупнейших мировых нефтегазовых компаний детали новых контрактов на добычу нефти на 52 месторождениях страны.

Модель нефтяных контрактов типа IPC разработана Ираном специально для повышения привлекательности нефтяных проектов страны для иностранных инвесторов. IPC предлагает подрядчикам различные этапы разведки, разработки и производства в качестве комплексного пакета.

Иностранные нефтяные компании, по сообщениям из Ирана, ведут интенсивные переговоры с целью возвращения на рынок страны.

Проект 11-го этапа разработки месторождения "Южный Парс" рассчитан на производство 56 миллионов кубометров газа в день.

Ожидается, что 11-й этап принесет Ирану доходы в размере 84 миллиардов долларов, исходя из текущих цен на нефть.

Газовое месторождение "Южный Парс" расположено в Персидском заливе. Это крупнейшее газовое месторождение в мире является собственностью Ирана и Катара.

Извлекаемые запасы газа месторождения, по оценкам экспертов, эквивалентны 215 миллиардам баррелей в нефтяном эквиваленте.

Кроме того, месторождение содержит около 16 миллиардов баррелей конденсата.

Месторождение "Южный Парс" разделено на 29 фаз и содержит около 14 триллионов кубометров газа, или около восьми процентов общемировых запасов.

(Автор: Эльмира Таривердиева, Мехди Сепахванд. Редактор: Ирина Парфёнова )