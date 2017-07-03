Где будут отдыхать депутаты летом? – ОПРОС + ФОТО

2017-07-03 16:50 | www.oxu.az | 3

После завершения весенней сессии Милли Меджлиса внеочередная сессия в 2017 году завершилась 30 июня. Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, депутатов отпустят на каникулы с 15 июля. Отдыхать слуги народа будут до 30 августа.

Учитывая интерес общественности к этой теме, Oxu.Az решил провести опрос среди депутатов на тему того, как и где они намерены провести лето.

Депутат Фазиль Мустафа этим летом планирует отдыхать в Баку и Нахчыване.

Ганира Пашаева из-за большого количества деловых визитов вообще не планирует отдыхать.

Депутат Агиль Аббас каждый год вместе с супругой едет отдыхать в несколько стран. Однако в этом году из-за болезни матери супруги А.Аббас останется в Баку.

Айдын Мирзазаде рассказал, что останется в Азербайджане: «Я буду отдыхать в Баку и районах Азербайджана. Каникулы в основном проведу в Баку».

Его коллега Тахир Рзаев также не планирует ехать за границу.

Афлатун Амашев, который выйдет в первый отпуск в качестве депутата, рассказал, что из-за загруженности даже не подумывает об отдыхе: «Я отправляюсь в Турцию на симпозиум по безопасности стран Черноморского и Каспийского регионов. Несколько дней я пробуду там, а по возвращении буду занят подготовкой к мероприятиям в связи с Днем прессы. 22 июля журналистам выдадут квартиры. Есть еще несколько мероприятий. По правде говоря, из-за загруженности работой я не планирую отправляться на отдых. Если будет возможность, отдохну».

Согласно закону «О статусе депутата», членам Милли Меджлиса выдаются дипломатические паспорта. Таким образом, депутат может отправиться на отдых за границу, используя дипломатический паспорт.

Также, согласно 29-ой статье закона «О статусе депутата», членам парламента выдают отпускные в размере двух месячных заработных плат.

Таким образом, председатель Милли Меджлиса получит 4500 манатов, председатели комитетов – 3600 манатов, зампред Милли Меджлиса – 3825 манатов, первый заместитель председателя – 4050 манатов, рядовые депутаты – 3150 манатов.

Председатель Милли Меджлиса получает ежемесячный должностной оклад в размере 2250 манат.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса получает ежемесячный должностной оклад в размере 90 процентов, заместитель председателя Милли Меджлиса — в размере 85 процентов, председатель комитета и комиссии Милли Меджлиса — в размере 80 процентов, заместитель председателя комитета и комиссии Милли Меджлиса — в размере 75 процентов ежемесячного должностного оклада председателя Милли Меджлиса, а депутат — в размере 70 процентов ежемесячного должностного оклада председателя Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комитетов и комиссий Милли Меджлиса и их заместители, депутаты Милли Меджлиса для возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, получают не облагаемое налогами ежемесячное денежное довольствие в размере 50 процентов должностных окладов.

Зульфия Гурбанова

