EMIN познакомил поклонников с Хосе Мамедовым (ФОТО, ВИДЕО)

2017-07-03

БАКУ /Trend Life/ - За последние дни Instagram известного азербайджанского певца и композитора EMINа (Эмин Агаларов) буквально взрывается от комментариев и перепостов, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт артиста.

Артист познакомил своих подписчиков с неким Хосе Мамедовым, созданным им лично героем, для съемок нового клипа на песню "Испания.Лето".

У этого героя даже есть свой собственный аккаунт - @josemamedov - и уже тысячи поклонников!

Длинные волосы и усы, которые персонаж постоянно поправляет, белый костюм и золотые цепи, детские часы, а, главное, постоянные нелепые и смешные ситуации, происходящие с Хосе - таким предстал перед публикой главный герой нового клипа EMINа. Судя по тизерам в новом видео зрителей ждут роковые встречи и погони с участием Хосе Мамедова. Но пока с трудом верится, что этот герой способен справиться с настоящей опасностью.

Релиз летнего сингла "Испания.Лето" состоялся в мае в iTunes, активно ротируется на радиостанциях и вскоре состоится премьера клипа.

(Автор: Джани Бабаева)