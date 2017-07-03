Турция будет продолжать развитие оборонной промышленности – президент

2017-07-03 16:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция будет продолжать развитие оборонной промышленности, что является показателем развития и мощи, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле во время спуска корвета «Кыналыада» на воду.

Эрдоган отметил, что Турция уже в ближайшие годы полностью должна избавиться от внешней зависимости в сфере оборонной промышленности, сообщает в понедельник телеканал TRT Haber.

Президент сказал, что в настоящее время Турция рассматривает реализацию 14 новых проектов по строительству военных кораблей.

«Турция также намерена построить свой авианосец», - сказал Эрдоган.

С 2011 года в Турции налажено производство мобильных форпостов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы, прототип которой уже готов.

В мае 2013 года Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) выступил с предложением о создании лазерного оружия (YGLSS), которым планируется оснащать корабли турецких ВМС.

Работы в рамках проекта продлятся в течение шести лет, и на первом этапе будут разработаны два прототипа лазерного оружия, испытание которых будет проведено на Черном море.

Ранее в Турции также было проведено испытание отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu