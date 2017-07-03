Азербайджан представил ОПЕК данные о добыче нефти в стране в июне

2017-07-03 17:08 | www.apa.az | 3

В соответствии с Венским соглашением по сокращению производства нефти Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в июне этого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, согласно данным, в июне ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 793,7 тыс. баррелей, из которых 738,7 тыс. баррелей пришлись на сырую нефть, а 55 тыс. баррелей - на конденсат. Ежесуточно экспортировалось 624,1 тыс. баррелей сырой нефти, 55 тыс. баррелей конденсата и 21,4 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Отметим, что среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане с учетом договоренностей с ОПЕК в январе 2017 года составил 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, а мае - 785,3 тыс. баррелей нефти.

Напомним, что в ноябре прошлого года не входящие в ОПЕК 11 стран на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года с возможностью его продления. 25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК страны-члены организации и не входящие в картель государства согласились продлить венское соглашение по сокращению добычи нефти до первого квартала 2018 года.