Во время археологических раскопок в Габале обнаружены предметы быта эпохи энеолита

2017-07-03 17:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На территории Габалинского международного аэропорта во время археологических раскопок обнаружены древние предметы быта, относящиеся к эпохе раннего халколита (энеолита).

Как сообщили Trend в понедельник в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, экспедиция под руководством заместителя директора института по научной части, доктора исторических наук Наджафа Мусеибли в мае-июне провела археологические раскопки в относящемся к периоду раннего халколита (энеолита) - первой половине IV века до н.э. поселении Галаери, которое расположено на территории Габалинского международного аэропорта.

Проведенные исследования показали, что это относящееся к Лейлатепинской археологической культуре поселение тесно связано с цивилизациями Передней Азии, в частности Восточной Анатолии, а также что в первой половине IV века до н.э. с этой территории в Азербайджан массово переселялись люди.

Во время последних раскопок в Галаери были обнаружены вырытые в земле крупные углубления, внутри которых были вырыты неглубокие колодцы. Там были обнаружены остатки лампы, которые относятся к периоду халколита, что считается редкой находкой. Структура этих углублений и обнаруженные находки дают основание предполагать, что это место являлось молельней древних народов

«Среди интересных находок также можно отметить обнаруженную форму для металлических слитков, изготовленную из глины. Эта форма, использовавшаяся в древней металлургии, в своем роде является самой древней находкой на Кавказе. Второй подобной находки, относящейся к периоду халколита, пока неизвестно. Обнаружение этой формы показывает, что еще шесть тысяч лет назад в Галаери была развита металлургия, весьма вероятно, что жители поселения вели с Ближним Востоком торговлю металлом», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в Галаери во время раскопок также были обнаружены могилы детей в глиняных сосудах, гончарный круг, тысячи фрагментов глиняной посуды, орудия, изготовленные из костей и различных камней и т.д. Все это дает археологам определенное представление об образе жизни, сельскохозяйственной деятельности народов, проживавших в период халколита на территории современного Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)