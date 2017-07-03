В Азербайджане объявлен прием проектов на кинофорум Flahertiana в России

2017-07-03 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - "Нариманфильм" совместно с Film Festival Flahertiana объявляют прием проектов документальных фильмов на рассмотрение для последующего представления на форуме Flahertiana, который пройдет в Перми (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе кинокомпании.

С 16 по 20 сентября в рамках фестиваля «Флаэртиана» пройдёт Flahertiana Forum. Проект включает в себя тренинг для студентов и начинающих документалистов и питчинг с экспертами и продюсерами из Европы и России. К участию приглашаются документалисты из России и стран Восточного партнёрства (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) с проектами, имеющими международный потенциал.

С 16 по 18 сентября пройдёт тренинг для начинающих документалистов. Участники будут работать с опытными продюсерами над презентацией своих проектов, посетят лекции членов жюри Международного конкурса «Флаэртианы» и профессионалов Flahertiana Workshop, увидят документальные фильмы со всего мира на площадках фестиваля, а также станут участниками или слушателями настоящего питчинга. Тьюторами тренинга заявлены Дорота Рожковска (Польша), Кай Веснигк (Германия), Ира Корманнхаус (Германия), Борис Караджев (Россия), Йорг Лангер (Германия) и Даниэль Шпонзель (Германия).

19 и 20 сентября на Flahertiana Forum пройдёт двухдневный питчинг, в котором примут участие студенты, выбранные тьюторами на тренинге, и опытные документалисты. Они представят свои работы продюсерам из Европы и России. Список экспертов будет объявлен дополнительно.

Из полученных заявок Flahertiana Forum отберёт 50 победителей, а 22 начинающих и 12 опытных режиссеров получат стипендию, которая покроет расходы на дорогу и проживание. Дедлайн подачи заявок - 15 июля, результаты отбора будут объявлены 10 августа.

Для участия в конкурсе необходимо послать аннотацию проекта на emin@narimanfilm.az. Номера для справок:+994 12 4916379, +994 55 260 3603.

Свободные слушатели без проектов допускаются по предварительной регистрации через TimePad.

Flahertiana Forum проводится при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии. Проект создан по инициативе Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», немецкой ассоциации неигрового кино AG DOK и проекта German Documentaries.

(Автор: Вугар Иманов)