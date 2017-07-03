Во Франции задержан мужчина, планировавший теракт в отношении мигрантов

2017-07-03 17:39 | www.oxu.az | 4

Молодого человека, который собирался устроить теракт и восхвалял в соцсетях норвежского террориста Андерса Брейвика, задержали во французском городе Тараскон департамента Буш-дю-Рон, сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал France Info.

Его задержание состоялось на прошлой неделе, 1 июля ему предъявили обвинения по статьям об оправдании терроризма и подготовке теракта.

Мужчина в возрасте 21 года был знаком правоохранительным органам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Н.О.