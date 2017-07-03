Сирийские войска прекратили боевые действия в южных провинциях на четыре дня

2017-07-03 17:37 | www.trend.az | 6

Командование вооруженными силами Сирии объявило в понедельник о прекращении на четыре дня всех боевых действий в трех южных провинциях страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

В распространенном агентством SANA заявлении говорится, что "этот шаг направлен на поддержание процесса национального примирения", передает ТАСС.

Прекращение огня на юге Сирии будет действовать с понедельника по четверг включительно.

Решение командования ВС арабской республики комментаторы в Дамаске связывают с переговорами в столице Казахстана, которые начнутся во вторник и будут посвящены реализации соглашения от 4 мая о зонах деэскалации в арабской республике. Его гарантами выступают РФ, Иран и Турция. Помимо Дераа и Эль-Кунейтры, в эти зоны включены регион Восточная Гута под Дамаском, северная часть Хомса и несколько секторов в Алеппо, Латакии и Хаме, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.

В провинциальном центре Дераа (110 км от Дамаска) и его окрестностях в конце минувшей недели шли ожесточенные бои. Вооруженные формирования обстреливали кварталы города, находящиеся под защитой сирийской армии.