Ильхам Алиев: «Мы возлагаем большие надежды на усилия США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта»

2017-07-03 18:22 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и в Вашем лице американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки – Днем независимости. В течение 25 лет после установления дипломатических связей дружественные и партнерские отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки динамично и всесторонне развивались и достигли уровня стратегического партнерства».

Также в письме президент Ильхам Алиев отметил, что для освобождения наших земель, оккупированных в результате агрессии Армении против Азербайджана, возвращения более 1 миллиона наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана, мирным и справедливым путем: «Возлагаем большие надежды в этом вопросе на Вас лично и США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ».