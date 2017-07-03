На строительство автодороги в Шамахе выделено 3,9 млн. манатов

2017-07-03 18:34 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гойлер-Гушчу Шамахинского района.

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Гойлер-Гушчу, соединяющей 4 населенных пункта, где проживают 14 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 3,9 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.