Осужденный в Армении гражданин Грузии просит об экстрадиции

2017-07-03 18:49 | www.apa.az | 3

Гражданин Грузии, отбывающий наказание в Армении, просит о помощи.

64-летний Автандил Мартиашвили - водитель того трайлера, в котором в 2014 году ввозил на территорию Армении наркотики в особо крупном количестве.

Разговор идет почти об одной тонне героина. Грузинского водителя осудили и приговорили к 17 годам тюремного заключения.

Гражданин Грузии не признает вину и заявляет, что он невиновен. Заключенный уже год как находится в тюремной больнице Еревана из-за тяжелого заболевания, и просит власть Грузии об экстрадиции.