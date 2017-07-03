Полиция сообщила о 18 погибших в результате аварии автобуса в Баварии

2017-07-03 18:55 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9 на юге Германии. Туристический автобус, который вез группу из Саксонии, столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей. Информация примерно о 30 пострадавших поступила сразу, судьба остальных была неизвестна еще несколько часов, они числились без вести пропавшими. Спасатели подключили к поискам возможных выживших вертолеты. Часть автобана, на котором произошла авария, перекрыли на весь день.

«Тридцать пассажиров смогли покинуть автобус. Они получили ранения, есть тяжелораненые, их доставили на спасательных вертолетах в больницы. Оставшиеся 18 человек погибли в горящем автобусе», - говорится на официальном сайте полиции.

​В ведомстве отметили, что среди жертв - женщины и мужчины в возрасте от 66 до 81 года. Судмедэксперты и специалисты Федерального управления уголовной полиции занимаются опознанием тел.