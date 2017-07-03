В Нигерии около 700 боевиков "Боко Харам" сдались военным

2017-07-03 20:28 | www.apa.az | 4

Порядка 700 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" сдались военным Нигерии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении нигерийской армии.

"Остальные находятся в процессе капитуляции, это четко указывает на то, что "Боко Харам" проиграли войну", — заявил начальник штаба армии Нигерии Тукур Буратай.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.