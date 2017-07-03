Корабли Каспийской флотилии приведены в состояние высшей боевой готовности

2017-07-03 23:42 | www.apa.az | 4

Корабли Каспийской флотилии приведены в состояние высшей боевой готовности.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Южном военном округе Минобороны, отметив, что тренировка является плановой.

«Задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечений, а также 150 единиц боевой и специальной техники, — отметили в Южном военном округе. — Батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Дагестане, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач».