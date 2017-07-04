Спецпредставитель ПА ОБСЕ встретился с дипломатами из Азербайджана и Армении

2017-07-04 00:47 | www.apa.az | 7

Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, болгарский дипломат Кристиан Вигенин встретился 3 июля в Вене с высокопоставленными дипломатами из Азербайджана и Армении и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ОБСЕ, К.Вигенин прибыл К.Вигенин в ходе встреч в столице Австрии отметил важность продолжения переговоров по урегулированию конфликта в рамках согласованных форматов обсуждений, подчеркнув способствующий политической воле потенциал межпарламентского диалога.

«Конфликты в регионе, по-прежнему, сопровождаются человеческими жертвами. Я намерен продолжить обсуждение с коллегами в Парламентской ассамблее ОБСЕ усилий по установлению всеобъемлющего и устойчивого мира в регионе», сказал К.Вигенин.

Отметим, что на этой неделе в Минске начнется ежегодное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ.