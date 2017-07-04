В результате стрельбы на юге Франции погиб один человек, шестеро пострадали

2017-07-04 01:11 | www.trend.az | 5

Один человек погиб, по меньшей мере еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Тулуза на юге Франции, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал France3.

Как сообщает телеканал, по предварительным данным, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Полиция прибыла место происшествия.