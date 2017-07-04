В Бангладеш на швейной фабрике прогремел взрыв, девять человек погибли
2017-07-04 01:24 | www.apa.az | 3
По меньшей мере девять человек погибли, 50 пострадали в результате взрыва отопительного котла на фабрике по пошиву одежды в округе Газипур в Бангладеш.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, В результате взрыва четырехэтажное здание фабрики, принадлежащей компании Multifabs Ltd, частично обрушилось. Число жертв может возрасти, сказал представитель службы.
Проводится спасательная операция. Пострадавших доставили в больницы.