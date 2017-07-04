В результате стрельбы на юге Франции погиб один человек, шестеро пострадали

2017-07-04 01:31 | www.apa.az | 5

Один человек погиб, по меньшей мере еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Тулуза на юге Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись.

Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Полиция прибыла место происшествия.